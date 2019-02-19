شكرا لقرائتكم تنبه متقدم.. رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي شرورة وخباش، والأجزاء المجاورة،وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.



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