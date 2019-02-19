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بالصور.. الزائر الأبيض يداعب قمم جبال تبوك

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بدأت قمم وجبال تبوك تكتسي بالثلج بعد ظُهر اليوم نتيجة المنخفض الجوي البارد الذي تشهده مناطق شمال .

ونتيجة لبرودة الطقس بدأ الزائر الأبيض يحط رحاله على قمم جبال منطقة تبوك، وتحديدًا مرتفعات شمال تبوك، مثل الظهر وعلقان وجبل اللوز..، وبعض مرتفعات جنوب تبوك باتجاه الحرة والبديعة.

وخرج الأهالي للاستمتاع بالضيف السنوي المحبوب لأهل تبوك رغم تأخره هذا العام..، فيما دعا الدفاع المدني الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة تغيُّر الأجواء، والابتعاد عن الأماكن الخطرة.

وأعدت الجهات الأمنية خطتها للسلامةالعامة، مثل ضمان انسيابية الحركة، بينما ركز الهلال الأحمر جهوده في تلك المناطق.

وبحسب خبراء الطقس من المتوقع أن تشهد مناطق شمال وشمال غرب السعودية موجة شديدة البرودة ابتداءً من مساء اليوم حتى صباح الجمعة القادمة بمشيئة الله.

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