وظائف إدارية شاغرة لدى شركة نوماك في جدة

: أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات..؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في محافظة جدة. وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: . مسؤول البرامج والأنظمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو هندسة الكمبيوتر)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة. . مدير الاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصحافة، أو الاتصالات، أو العلاقات العامة، أو التسويق، أو إدارة العلامات التجارية)، أو ما يعادلها. وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مارس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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