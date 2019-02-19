وظائف قيادية شاغرة للجنسين في طيران أديل

: أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات..؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: . رئيس المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة. . مدير وسائل الإعلام الاجتماعية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير. وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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