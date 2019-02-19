ثقافي/ "خطر الإشاعات" محاضرة بدعوي نجران غداً



نجران 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غداً، محاضرة بعنوان "خطر الإشاعات" يلقيها صالح الصلصلي، وذلك بمسجد الحسن بن علي بحي الشرفة في مدينة نجران.

وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن مناشط وبرامج المركز المنبرية خلال العام الحالي.

// انتهى //

08:24ت م

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نجران 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غداً، محاضرة بعنوان "خطر الإشاعات" يلقيها صالح الصلصلي، وذلك بمسجد الحسن بن علي بحي الشرفة في مدينة نجران.وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن مناشط وبرامج المركز المنبرية خلال العام الحالي.// انتهى //08:24ت م0011

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