شكرا لقرائتكم ضاحي خلفان: قطر بحاجة إلى إعادة تأهيل نفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الثلاثاء، أن قطر بحاجة إلى إعادة تأهيل نفسي كي تعود يوماً ما إلى الصف العربي.

وقال خلفان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”،: “لتعود قطر يوماً ما إلى الصف العربي حكومياً فإنها بحاجة إلى إعادة تأهيل نفسي واجتماعي قومي يمكنها من الانسجام في الصف العربي”.

واستطرد ضاحي خلفان قائلاً: “فقد أدمنَت انتهاك أصول اللباقة السياسية بشأن قيمنا العربية الرصينة في التعامل مع كبار القوم، وحقرت الإنسان العربي بإعلامها الذي صوره بالتخلف”.

وأضاف: “قادة تنظيم الإخوان استطاعوا أن يجعلوا من الحمدين وممن حولهم أتباعاً لهم، وهكذا تتمكن بعض الجماعات المتطرفة من التأثير على الآخرين”، مستكملاً: ” من قرأ لسيد قطب سيعلم أن الأنقياء هم الذين يؤمنون بالقطبية، وأن الآخرين أشرار يجب التخلص منهم.. وصلت هذه المعتقدات إلى قناعة الحكومة القطرية”.

واستكمل: “لذلك سعت قطر في محاولة منها لقلب الأنظمة العربية بربيعها المشؤوم الذي تقوده الجزيرة والمال القطري”.

وتابع قائلاً إن: ” تأهيل الحكومة القطرية عروبياً وقومياً سيحتاج إلى وقت طويل لأن آلة الإعلام القطري شوهت الإنسان العربي حاكماً ومحكوماً، ولذلك فمن المتوقع أن يكون ذلك في ما بعد عصر تميم.. وهو عصر قد يطول في ظل التيه السياسي القطري”.



مختارات ليفربول ضد البايرن .. خمسة أخبار صادمة للبافاري قبل مواجهة أصدقاء صلاح



من هو فرمان علي خان الذي وجه الأمير محمد بن سلمان بإنشاء مستوصف باسمه؟ مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.