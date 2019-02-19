، طقس الثلاثاء.. سحب ممطرة وسماء غائمة و8 مناطق موعودة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تمتد إلى غرب الرياض

توقعت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة، في تقريرها اليوم عن حالة الطقس، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية)، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل.

وأضافت: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة).

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.