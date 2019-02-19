«الحصيني» يتوقع انخفاض الحرارة 8 درجات.. وينصح بارتداء الملابس الثقيلة

: توقع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، انخفاض الحرارة على معظم المناطق بمقدار من “٤” إلى “٨” درجات بدءاً من اليوم الثلاثاء إلى الخميس. كما توقع الحصيني، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة قد تكون شبه كثيفة جنوب منطقة الرياض ونجران. وختم الحصيني بقوله: “أنصح من لديه مناسبة غداً أن يحتاط لذلك إلا أن يصرفها الله..، البسوا ولبسوا عيالكم”.



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