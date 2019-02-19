مقتل 8 من ميليشيا التمرد الحوثي في محاولة تسلل على جبهة باقم شمال اليمن

قوات الجيش اليمني رصدتها..
لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، في مواجهات على جبهة باقم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.
وذكر موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجاميع من الميليشيا التسلل الليلة الماضية، باتجاه مواقع في مديرية باقم، إلا أن قوات الجيش اليمني رصدتها وأجبرتها على الفرار، بعد أن كبدتها 8 قتلى في صفوفها.
وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عناصر الميليشيا أثناء فرارها، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفها.
كما شنّت مقاتلات التحالف، أمس الإثنين، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي في مديرية كتاف بالمحافظة ذاتها، واستهدفت الغارات تجمعات الميليشيا في منطقة وادي «الفحلوين»؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، إضافة إلى تدمير دبابة تابعة لها.
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