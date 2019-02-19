أمير الحدود الشمالية يدشِّن معرض المشروعات التنموية والبلدية والخدمية في طريف

بقيمة 238 مليون ريال..
دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أمس الإثنين، معرض المشروعات التنموية والبلدية والخدمية في محافظة طريف والبالغ عددها 28 مشروعًا وتقدر قيمتها بنحو 238 مليون ريال .
ولدى وصوله مقر الحفل، دشن أمير المنطقة معرض المشروعات البلدية والخدمية، وتجول بداخله وناقش المشروعات وأطلع على مخططات المشروعات التي تشتمل على مشروعات بلدية والشؤون الإسلامية وخدمات المياه وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكهرباء، والخدمات الصحية .
ورفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في كلمته خلال حفل التدشين باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، أسمى عبارات التقدير وصادق العرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، على ما تحظى به منطقة الحدود الشمالية من اهتمام ورعاية أسوةً بمناطق المملكة جميعها .
وأشار إلى أهمية متابعة المشروعات وخدمة المواطن وضرورة العمل على توفير كل ما يحتاجه أهالي المحافظة من مشروعات البنى التحتية والمشروعات التنموية .
وتضمن الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الأهالي ألقاها ممدوح الخمسان، عبر فيها باسم أهالي محافظة طريف عن تقديرهم لأمير المنطقة على الزيارة وتفقده أحوالهم وتلمس احتياجاتهم، داعين الله أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها .
كما اشتمل الحفل على قصيدة شعرية، ومسرحية وطنية قدمها مجموعة من الأطفال، ثم عرض مرئي عن المشروعات التنموية في المحافظة .
ثم كرم أمير منطقة الحدود الشمالية المعلم محمد بن عايد الرويلي الحاصل على جائزة التعليم للمعلم المتميز، كما تسلَّم هدية أهالي المحافظة، ثم التقطت الصور التذكارية معه .
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