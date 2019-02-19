السعودية اليوم / رئيس مركز وادي جازان يكرم طلاب جمعية الوادي لتحفيظ القرآن الكريم



جيزان 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

كرّم رئيس مركز وادي جازان عبدالله بن محمد الظافري أمس طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمركز الفائزين في مسابقة القرآن وعلومه.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ حسن بن عبده جريبي في كلمة بهذه المناسبة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يبذلانه في خدمة القرآن الكريم وأهله، داعياً طلاب الجمعية الفائزين إلى مواصلة الجد والاجتهاد لإتمام حفظ كتاب الله تعالى والعمل بمقتضاه.

ثم شاهد الحضور عرضاً توثيقياً عن الجمعية ونشاطاتها. بعدها تم تكريم الفائزين في المسابقة.

وفي ختام اللقاء تقدم أعضاء مجلس إدارة الجمعية بإهداء رئيس المركز عشرة أسهم في وقف الجمعية عنه و عن والديه لقاء جهوده في خدمة أبناء قرى وادي جازان .

// انتهى //

07:31ت م

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جيزان 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسكرّم رئيس مركز وادي جازان عبدالله بن محمد الظافري أمس طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمركز الفائزين في مسابقة القرآن وعلومه.وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ حسن بن عبده جريبي في كلمة بهذه المناسبة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يبذلانه في خدمة القرآن الكريم وأهله، داعياً طلاب الجمعية الفائزين إلى مواصلة الجد والاجتهاد لإتمام حفظ كتاب الله تعالى والعمل بمقتضاه.ثم شاهد الحضور عرضاً توثيقياً عن الجمعية ونشاطاتها. بعدها تم تكريم الفائزين في المسابقة.وفي ختام اللقاء تقدم أعضاء مجلس إدارة الجمعية بإهداء رئيس المركز عشرة أسهم في وقف الجمعية عنه و عن والديه لقاء جهوده في خدمة أبناء قرى وادي جازان .// انتهى //07:31ت م0009

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