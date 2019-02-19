

صبيا 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

أطلقت إدارة تعليم صبيا مبادرة "وفاء" لخدمة أبناء الشهداء والمرابطين وأولياء أمور الطلاب، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات و الأقسام و المختصين و المشرفين التربويين و مديري أندية الحي.

وأوضح مدير الإدارة ضيف الله بن علي الحازمي بهذه المناسبة أن المبادرة تهدف لمساعدة أبناء الشهداء و المرابطين و تقديم الدعم و المساندة لهم في مجالات خدمات القبول والتسجيل بمدارس البنين والبنات وتسهيل إجراءاتهم، واصفًاً إياها بالنوعية التي تستهدف هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.

// انتهى //

07:16ت م

0008



صبيا 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأطلقت إدارة تعليم صبيا مبادرة "وفاء" لخدمة أبناء الشهداء والمرابطين وأولياء أمور الطلاب، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات و الأقسام و المختصين و المشرفين التربويين و مديري أندية الحي.وأوضح مدير الإدارة ضيف الله بن علي الحازمي بهذه المناسبة أن المبادرة تهدف لمساعدة أبناء الشهداء و المرابطين و تقديم الدعم و المساندة لهم في مجالات خدمات القبول والتسجيل بمدارس البنين والبنات وتسهيل إجراءاتهم، واصفًاً إياها بالنوعية التي تستهدف هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.// انتهى //07:16ت م0008

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / تعليم صبيا يطلق مبادرة "وفاء" لخدمة أبناء الشهداء والمرابطين و أولياء الأمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.