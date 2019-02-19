اقتصادي / صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 82ر15 نقطة أو ما يعادل 74ر0% ليصل إلى 67ر21297 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 58ر2 نقطة، أو16ر0% ، ليصل إلى 54ر1604 نقطة.

// انتهى //

07:03ت م

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طوكيو 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 82ر15 نقطة أو ما يعادل 74ر0% ليصل إلى 67ر21297 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 58ر2 نقطة، أو16ر0% ، ليصل إلى 54ر1604 نقطة.// انتهى //07:03ت م0007

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.