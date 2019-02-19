السعودية اليوم / زلزال بقوة 9ر5 درجة يضرب قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية



جاكرتا 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 9ر5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن مركز الزلزال كان على بعد 159 كيلومترًا من جنوب شرقي منطقة مالانج وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم تصدر تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر السلطات تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي).

// انتهى //

06:07ت م

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جاكرتا 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 9ر5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية.وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن مركز الزلزال كان على بعد 159 كيلومترًا من جنوب شرقي منطقة مالانج وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم تصدر تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر السلطات تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي).// انتهى //06:07ت م0006

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