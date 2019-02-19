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شكرا لقرائتكم أمطار وثلوج على مراكز حقل في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
هطلت، أمس الاثنين، أمطار متوسطة وتساقط للثلوج على مركز علقان التابع لمحافظة حقل في منطقة تبوك، شملت المركز وضواحيه عقيرية الصدارة والظهر وعميق والمنبطح والصلالية والخريج والطويلات والبيانة والقراحي، وعلى مركز علو القيصر شملت الشرف ووادي الجعيب، ووادي النقوى ووادي صعاد ووادي السر والمجيفل وأم حطب.
كما هطلت أمطار مصحوبة بتساقط الثلوج على مركز الزيتو، شملت المركز وضواحيه نتيش والوادي الأبيض، وأذل والقطار وعلى مركز أبو الحنشان شملت ردة أرشيد ووادي مبرك وتنينير.
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