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شكرا لقرائتكم 24 ساعة من الأتربة المثارة على نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نجران
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة نجران وشرورة وحبونا وخباش لقرابة 24 ساعة.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، حيث تستمر الحالة من الواحدة و15 دقيقة صباح اليوم الثلاثاء حتى الواحدة صباح يوم الأربعاء المقبل.
وتوقعت الأرصاد في وقت سابق، أن يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة اليوم الثلاثاء، مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وذلك على مناطق (حائل، والقصيم، والرياض، والمدينة المنورة، والشرقية).
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