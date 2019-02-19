شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يفتتح المنتدى السادس لريادة الأعمال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبدالله (الدمام)

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمس (الإثنين)، المنتدى السادس لريادة الأعمال الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحت شعار «أهمية ريادة الأعمال في دعم المحتوى المحلي في ضوء رؤية 2030». واطلع أمير الشرقية عقب افتتاحه المنتدى، على معرض المشاريع الريادية واستمع إلى شرح من رواد الأعمال الوطنيين حول أفكارهم التي تم تطويرها في معهد ريادة الأعمال بالجامعة. وشكر مدير الجامعة الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد، الأمير سعود بن نايف على رعايته المنتدى وتشريفه حفل افتتاحه في تأكيد جديد على تقدير رسالة الجامعة، والدعم المستمر لأنشطتها وفعالياتها، والحرص الدائم على مساندة جهودها في مسيرة التنمية الوطنية بوجه عام وفي مجال ريادة الأعمال ونشر ثقافة التفكير الريادي بين طلابها على نحو خاص.

وأفاد بأن هذا المنتدى يعقد في جامعة تمتلك رؤية رائدة في ريادة الأعمال، وتشارك في تأسيس مجتمع صانع لفرص العمل، وتضم بين طلابها عدداً كبيراً من المبادرين، الذين تجاوزوا تجربة البحث عن الوظيفة إلى تجربة توفيرها للآخرين، كما أنه يعقد تحت عنوان «أهمية ريادة الأعمال في دعم المحتوى المحلي في ضوء رؤية 2030»، التي ستحقق التقدم والازدهار، وترتكز على مكامن القوة في وطننا الغالي، وأهمها العمق العربي والإسلامي وقدراته الاستثمارية الضخمة وموقعه الجغرافي الاستراتيجي.

وفي سياق آخر، استقبل أمير الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة أمس القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في الظهران السيدة راتشنا كورهونن. ورحب بها، منوهاً بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين.