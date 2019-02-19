شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: طبقوا أحدث المعايير للزكاة والدخل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

أشاد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بالجهود الحثيثة للهيئة العامة للزكاة والدخل والتطور الكبير الذي تشهده الهيئة، مثمنا خلال استقباله أمس محافظ الهيئة سهيل أبانمي وفريق عمله، الجهود الحثيثة للتوعية بما يستجد من أنظمة، وتطبيق المعايير الحديثة في تطوير العمل، مشددا على تقديم الخدمات كافة للمستفيدين في ظل التقنية الحديثة ليسهل على الجميع معرفة واجباتهم والمبالغ المستحقة عليهم، متمنيا للهيئة ومنسوبيها التوفيق والسداد.

واستعرض المهندس أبانمي مراحل التطورات التي تشهدها الهيئة حسب رؤية المملكة 2030 خلال العامين 2017 - 2018 وإجراءات التسجيل من قبل المنشآت والتواصل مع الهيئة وطرق الإجابة عن جميع استفساراتهم المتعلقة بالزكاة والضريبة، وذلك للتيسير على مستفيدي الهيئة، مطلعا سموّه على جهود الهيئة في جباية الزكاة من المكلفين، وتحصيل المستحقات من المنشآت، كما أطلقت الهيئة برنامج «زكاتي» لحصر زكاة المنشآت.

من جهته، أعرب محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن امتنانه ومنسوبي الهيئة لأمير منطقة الباحة على متابعته الدائمة لفرع الهيئة بالمنطقة وتوجيهاته السديدة، واعدا ببذل المزيد من الجهد في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.