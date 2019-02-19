شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن نواف: للشباب دور كبير في التنمية الشاملة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف على ما يعول عليه الوطن من دور كبير وفاعل من فئة الشباب نحو تحقيق تنمية شاملة، لافتا إلى أن من أهم محاور رؤية السعودية 2030 هي شريحة الشباب والطاقة الكامنة لديهم واعتمادها في جزء كبير منها على جيل الشباب من المواطنين والمواطنات.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس، الأمين العام لمجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي، يرافقه رئيسة اللجنة النسائية حكيمة بنت فرحان الرويلي، وعدد من أعضاء المجلس من الشباب والفتيات. وتم خلال اللقاء عرض إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة، كما تم عرض مبادرات واحتياجات المجلس القادمة، تلاها عرض لأنشطة ومبادرات اللجنة النسائية.

من جهة أخرى، استقبل الأمير فيصل بن نواف بمكتبه أمس، مدير جوازات منطقة الجوف اللواء محمد بن مقرن الزامل وعددا من مساعديه. وفي بداية اللقاء قدم اللواء الزامل باسمه ونيابة عن منسوبي جوازات المنطقة الشكر للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على دعمه ومتابعته لأعمال الجوازات. واستمع أمير الجوف لشرح عن جهود جوازات المنطقة في خدمة المواطنين والمقيمين، إضافة إلى الجهود المبذولة في سبيل تسهيل إجراءات المسافرين والقادمين من منفذ جمرك الحديثة ومطار الجوف من خلال الرحلات الدولية وحجاج بيت الله الحرام، مشيداً بما تقدمه الجوازات من خدمة إلكترونية متنوعة ومتقدمة، متمنياً لهم التوفيق.