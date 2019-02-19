شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: إتلاف 4898 كيلوغراماً من المواد الغذائية الفاسدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أتلفت أمانة عسير وبلدياتها التابعة لها أكثر من 4898 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك خلال الأسبوع الـ38 لحملة غذاؤكم أمانة، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على أمانات المملكة كافة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة أتلفت 4898 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد نحو 1090 مخالفة صحية، وإغلاق 166 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1684 جولة ميدانية نفذها المراقبون. وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلا عن مخالفة فتح نشاط دون رخصة ومخالفة الاشتراطات المعمول بها، وغيرها من المخالفات.