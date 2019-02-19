شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة التمور تنهي استعدادها بـ «حلوة الجوف» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)تفقد محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل التي ستحتضن مهرجان تمور الجوف السادس الذي سينطلق الأربعاء القادم 20 فبراير 2019 برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، تحت شعار «ربيع الجوف بحلوتها».
ورافق التمياط في جولته رئيس اللجان المنظمة رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي، والرئيس التنفيذي سعد العقيل اللذان أطلعاه على التجهيزات والاستعدادات، ونبذة عن الفعاليات المصاحبة للمهرجان. وفي ختام الجولة قدم المحافظ الشكر لرئيس بلدية دومة الجندل وجميع العاملين في المهرجان لجهودهم، مبديا سعادته بما شاهد من تكاتف من الجميع لإظهار المهرجان بأبهى صورة.
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