شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق عقبة ضلع جزئياً لمدة 5 أيام.. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) وجه مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي خطابات إلى 5 إدارات حكومية في عسير شملت الأمانة وإدارات التعليم والصحة والمياه والنقل، والمبنية على موافقة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بشأن الحاجة للإغلاق الجزئي نتيجة الانهيار الصخري للجبل الواقع بعد النفق الثاني في عقبة ضلع قبل وبعد موقع العمل، وذلك لمدة 3 ساعات بدءاً من الساعة 8:30 يوم الأحد القادم ولمدة 5 أيام وفق حاجة فرع وزارة النقل والشركة المنفذة للمشروع. وسيكون الإغلاق أسفل عقبة ضلع قبل النفق الثاني قبل موقع العمل، وبعد تقاطع الغيناء للقادم من مركز مربة.

وجه مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي خطابات إلى 5 إدارات حكومية في عسير شملت الأمانة وإدارات التعليم والصحة والمياه والنقل، والمبنية على موافقة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بشأن الحاجة للإغلاق الجزئي نتيجة الانهيار الصخري للجبل الواقع بعد النفق الثاني في عقبة ضلع قبل وبعد موقع العمل، وذلك لمدة 3 ساعات بدءاً من الساعة 8:30 يوم الأحد القادم ولمدة 5 أيام وفق حاجة فرع وزارة النقل والشركة المنفذة للمشروع. وسيكون الإغلاق أسفل عقبة ضلع قبل النفق الثاني قبل موقع العمل، وبعد تقاطع الغيناء للقادم من مركز مربة.

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