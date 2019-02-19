شكرا لقرائتكم خبر عن الخفجي: تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في المحافظة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

كشفت بلدية محافظة الخفجي تنفيذها عدداً من المشاريع التنموية الخدمية في المحافظة التي تأتي ضمن خطة البلدية في تنفيذ مشاريع لتهيئة البنى التحتية في المحافظة، وتلبي حاجات المواطنين والمقيمين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً تتضمن: مشروع «مبادرة الطرق»، ومشروع وسائل السلامة المرورية، ومشروع التسمية وترقيم الشوارع بالخفجي وتوريد وتركيب اللوحات بشوارع المحافظة، لافتاً الى أن البلدية قامت بالبدء بتوريد وتركيب اللوحات المرورية ولوحات التسمية في شوارع عدة بالمحافظة، إذ بلغ عدد اللوحات التي سيتم وضعها بشوارع المحافظة 285 لوحة تتضمن إرشادات السلامة وتسمية الشوارع كما تم عمل ممرات مشاة أمام بعض المدارس والشوارع الرئيسية، مضيفاً أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطط البلدية الرامية لتطوير المحافظة وسعيها لتحقيق الأهداف المطلوبة لتحقيق النهضة العمرانية.

وشدد الحميداني على أن المواطنين والمقيمين شركاء في تحقيق النهضة التنموية في المحافظة، من خلال الملاحظات والمقترحات التي تصل للبلدية، مشدداً على أن البلدية تعمل بشكل دائم على الاستماع للمواطنين، موضحاً أن البلدية خصصت أرقاماً للتواصل للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والملاحظات على مدار اليوم، وعبر مركز 940، مهيباً بالجميع عدم التهاون مع العبث بالمرافق العامة، والحفاظ عليها لينعم بها الجميع.