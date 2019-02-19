شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على 5 مناطق و3 مرتفعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكوّن السحب الرعدية الممطرة اليوم على مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل، وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

وأشار تقرير الهيئة لحالة الطقس إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وبينت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/‏ساعة، وفي الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/‏ساعة.

ولفتت إلى أن مكة المكرمة ستسجل 26 درجة مئوية، المدينة المنورة 19، الدمام 20، تبوك 12، الرياض وأبها 18، الأحساء والطائف 21، حائل 13، جازان 30، وجدة 24.