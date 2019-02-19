شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تشارك في أوليمبياد إبداع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

شاركت جامعة طيبة في أكبر مسابقة علمية بالمملكة ضمن 12 جهة محلية ودولية في أوليمبياد إبداع ٢٠١٩. وقال وكيل جامعة طيبة للأعمال والإبداع المعرفي المكلف الدكتور سلطان العمري أن مشاركة الجامعة تعكس توجهها نحو تحفيز طلابها، وتؤكد اهتمام مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني بالارتقاء بأبنائه الطلاب عبر تحفيز المبدعين والموهوبين من أبناء منطقة المدينة المنورة.

وأكد الدكتور سلطان العمري أن وكالة الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي بجامعة طيبة وضعت على عاتقها الاهتمام بأبناء المنطقة والتكامل مع إدارة التربية والتعليم لتحقيق التحول نحو الاقتصاد المعرفي بنواتج بحثية تخدم مشكلاتنا المحلية والاهتمامات الدولية تحقيقا لرؤية المملكة نحو الاستثمار.

يذكر أن جامعة طيبة تشارك في الأوليمبياد من خلال التحكيم الأساسي، إذ ضمت لجنة التحكيم الدكتورة إيمان عسيري عميدة كلية علوم الأسرة محكمة ضمن ٢٥ محكما على مستوى المملكة لـ ٦٣٥٨ مشروعا علميا وطنيا. وشاركت جامعة طيبة أيضا كجهة مانحة، حيث تم منح جائزة خاصة باسم جامعة طيبة، وتضم أيضا لجنة تحكيم مكونة من عميدة كلية الأسرة الدكتورة إيمان عسيري، وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الدكتورة منى خشيم، ومدير مركز موهبة بإدارة الابتكار وريادة الأعمال سعد الرويتعي.