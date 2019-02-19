شكرا لقرائتكم خبر عن بقيق: رفع أكثر من 2800 طن نفايات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)تواصل بلدية محافظة بقيق حملاتها المكثفة لتنظيف جميع الهجر التابعة للمحافظة، إذ نفذت أخيراً حملة استهدفت الشوارع الرئيسية والساحات القريبة من المنازل وأماكن تجمع الأنقاض مجهولة المصادر، واستخدمت البلدية كافة المعدات والآليات والسيارات الخاصة بإدارة المعدات ومنها الشيولات مختلفة الأحجام والقلابات والبلدوزر، إذ تم توزيع العمل حسب ما تم إعداده وفق جدول زمني لإزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج أن الحملة أسفرت عن رفع ما يقارب 2880 طناً من النفايات الصلبة، مشيراً إلى أن هناك تكون لتجمعات مائية بسبب هطول الأمطار، وقامت البلدية بردم تلك التجمعات، كما تم رشها بالمبيدات الحشرية لمنع تكاثر البعوض والحشرات، لافتاً الى أنه تم استهلاك 120 لتراً من المبيدات خلال الحملة.
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