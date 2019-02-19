شكرا لقرائتكم خبر عن حمد بن عيسى: مواقف خادم الحرمين داعمة للبحرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

نوّه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بالمواقف المشرفة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الداعمة لمملكة البحرين وشعبها، وجهوده في ترسيخ أواصر العلاقات البحرينية السعودية ، مشيدا بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة شاملة.

وأعرب الملك حمد بن عيسى خلال استقباله أمس (الإثنين) في قصر الصافرية، رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية الدكتور بندر بن محمد العيبان والوفد المرافق، عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين البحرين والمملكة، وبالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون الثنائي في الميادين كافة، خاصة ما يتعلق بدعم التوجهات الدولية الهادفة لحماية حقوق الإنسان.

وأثنى حمد بن عيسى، على اهتمام السعودية بحقوق الإنسان، وما قطعته من شوط كبير في تعزيز هذه الحقوق ورعاية المواطنين والحرص على تعزيز هذه الحقوق، لافتًا النظر إلى سجل البحرين المشرف بحقوق الإنسان، والحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين في المجالات كافة.

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وأعرب العيبان عن شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى آل خليفة، على ما لقيه من حفاوة وترحيب خلال زيارته مملكة البحرين، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين السعودية والبحرين، والتلاحم والتقارب الأخوي بين البلدين.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور بندر بن محمد العيبان والوفد المرافق له، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالبحرين أسامة بن عبدالله العبسي، بمقر الهيئة.

وأطلع العبسي الوفد على مشروع نظام تصريح العمل ومراحله وأساليب مراجعته، كما كشف عن الشراكة الدولية التي عدّت مشروع نظام تصريح العمل «المرن» أحد أهم المبادرات في الشرق الأوسط، التي بالإمكان تعميمها على دول المنطقة، كما استعرض آلية العمل وإمكانية استفادة السعودية منها، والجهود التي تقوم بها بلاده في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية حقوق العمالة الوافدة.