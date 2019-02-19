أمين «التعاون الإسلامي» يُشيد بدور المملكة وباكستان في تعزيز السلم والأمن العالمي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تقدير المنظمة عاليا لما ورد في البيان المشترك الصادر بمناسبة زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تقدير المنظمة عاليا لما ورد في البيان المشترك الصادر بمناسبة زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى باكستان، الذي أكد أهمية تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان حتى يتمكن اللاجئون الأفغان في الدول المجاورة من العودة إلى بلادهم، والإسهام في تنميتها وتحقيق السلام الدائم فيها. وثمن دور المملكة وباكستان في تعزيز السلم والأمن العالمي، ومكافحة آفة الإرهاب، مشيرا في تصريح بمناسبة عقد اللقاء السعودي - الباكستاني، وزيارة ولي العهد، إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في المنظمة، وتوسيع التعاون المشترك لما يعود بالنفع على تعزيز العمل الإسلامي. ونوه الدكتور العثيمين بحجم الاتفاقات الضخمة التي تم إبرامها بين البلدين التي شملت مختلف المجالات، وخاصة منها الثروة المعدنية، والطاقة المتجددة، والسياحة والرياضة. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي «كومستيك» التابعة للمنظمة مقرها في إسلام آباد، وأنشئت هذه اللجنة الوزارية في يناير 1981 طبقا للقرار رقم 13/‏3 الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي عُقد في مكة المكرمة والطائف 1981.



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