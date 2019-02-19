شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس «الشورى» العلاقات الأخوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) @okaz_online

استعرض ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وحرص قيادتيهما على تنميتها، بما يعكس عمق الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين.

ونقل رئيس مجلس الشورى، خلال لقائه ولي عهد أبو ظبي، في مجلس قصر البحر أمس (الإثنين)، بحضور رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياتهما للإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل ولي عهد أبو ظبي، رئيس مجلس الشورى تحياته لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، وتمنياته للمملكة وشعبها دوام الرخاء والعزة والرفعة، في ظل القيادة الرشيدة.