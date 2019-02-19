شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يستعرض سُبل دعم رواد الأعمال ويطلع على خطة «الخارجية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، مع رجال وسيدات الأعمال، سُبل دعمهم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وناقش الأمير بدر خلال استقباله أمس (الإثنين)، عددًا من رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية بجدة، فرص المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تسهم في تنمية المنطقة وفق رؤية المملكة 2030.

واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، إلى أفكار رجال وسيدات الأعمال الهادفة لتوفير الفرص الاستثمارية في محافظات المنطقة وتذليل العقبات التي قد تواجههم . من ناحية ثانية، استقبل الأمير بدر بن سلطان أمس، مدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة السفير جمال أبو الخير.

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واستمع إلى نبذة عن أعمال الفرع، والخطط المستقبلية المُزمع تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خصوصا في ما يتعلق بالحج والعمرة. كما التقى مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة المهندس عبدالله بن مشيط. واطلع على أعمال الفرع الهادفة لتحفيز الاستثمار في المنطقة ومحافظاتها، وتوفير الفرص الاستثمارية بما يتواءم ورؤية المملكة 2030.

فيما يقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم (الثلاثاء)، ميدانيا على مشاريع الطائف، ومحافظات المويه، الخرمة، رنية، تربة، وميسان، ويطلع على الجاري تنفيذها، كما يستعرض المتعثرة منها، ويناقش أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.

ومن ضمن المشاريع المتعثرة النقل، لاسيما ازدواجية كوبري عشيرة ١٥ كلم الذي خصصت له ميزانية ٥٠ مليونا قبل 3 اعوام، إضافة إلى 6 أخرى صحية متوقفة بينها مستشفى الحوية بسعة٢٠٠ سرير، المخصص له ٣٥٠ مليون ريال. وقد أعلنت الصحة العام الماضي إيقافه وسحب المخصص منه، بعد انتظار سنوات طويلة حتى اعتماده قبل ٦ أعوام. وكذلك مشاريع وزارة الإسكان المتعثرة في وادي جليل، والمدينة الجامعية التي لم يتم إنجازها.

ويلتقي الأمير بدر بن سلطان خلال جولاته على المحافظات الشرقية بالمنطقة، عددا من الأهالي والشباب، ويستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، وكذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير تلك المحافظات، كما يدشن عددا من المشاريع والمبادرات، ويزور عددا من المشايخ والأعيان، كما يلتقي أسر شهداء الواجب في المحافظات المزمع زيارتها.