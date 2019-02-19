جدة: رفع 431674 طناً مخلفات بناء

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) رفعت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة أكثر من 431674 طنا من مخلفات البناء والترميم ونواتج الحفر والمخلفات مجهولة المصدر في الأراضي الفضاء بمكة المكرمة، خلال الأشهر الـ4 الماضية؛ وذلك لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التلوث البصري وتحقيق بيئة صحية مستدامة. رفعت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة أكثر من 431674 طنا من مخلفات البناء والترميم ونواتج الحفر والمخلفات مجهولة المصدر في الأراضي الفضاء بمكة المكرمة، خلال الأشهر الـ4 الماضية؛ وذلك لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التلوث البصري وتحقيق بيئة صحية مستدامة. يأتي ذلك ضمن مبادرة «مكة بلا مخلفات بناء» التي أطلقها أخيرا أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ضمن إطار مبادرات ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة» لعامه الثالث. يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة فرضت غرامات مالية على ملاك مركبات النقل، إضافةً إلى إلزام المخالف بإزالة المخلفات على نفقته وتنظيف الموقع، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المؤسسات والشركات التي لا تقوم بتنظيف مواقع العمل التابعة لها أولا بأول، وتقوم فرق الرقابة التابعة للبلديات الفرعية بالعمل في أوقات مختلفة من اليوم، وكذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بالتركيز على الأماكن التي ترد منها شكاوى من المواطنين ومعالجة جميع البلاغات الواردة لخدمة العملاء بالأمانة.



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