السعودية | شاهد.. أمطار وثلوج على مراكز حقل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:07 صباحًا, 19 فبراير 2019 م المناطق- تبوك: هطلت مساء أمس أمطار متوسطة وتساقط للثلوج على مركز علقان التابع لمحافظة حقل شملت المركز وضواحيه عقيرية الصدارة والظهر وعميق والمنبطح والصلالية والخريج والطويلات والبيانه والقراحي وعلى مركز علو القيصر شملت الشرف ووادي الجعيب ووادي النقوى ووادي صعاد ووادي السر والمجيفل وأم حطب. كما هطلت أمطار مصحوبة بتساقط الثلوج على مركز الزيته شملت المركز وضواحيه جبل اللوز ونتيش والوادي الأبيض وأذل والقطار وعلى مركز أبو الحنشان شملت ردة أرشيد ووادي مبرك.

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