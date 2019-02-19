شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على الشرقية حتى صباح الغد والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول امطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للاتربة والغبار ، تبدأ من فجر اليوم الثلاثاء حتى الساعة الثانية من يوم غدٍ الاربعاء، وتشمل كل من محافظة حفر الباطن والقيصومة والخفجي والجبيل والدمام والقطيف والظهران والاحساء والاجزاء المجاورة لها.



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