شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مليون متر مربع أرض زراعية جديدة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

كشف أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم عن تخصيص أرض زراعية شمال واحة الأحساء تبلغ مساحتها الإجمالية 80 مليون متر مربع. وأكد خلال ”الخليج 365” أن هذه الأرض الزراعية تعتبر من الرؤية التنموية الإقليمية المقترحة لواحة الأحساء بحسب أبحاث ودراسات المخطط الإرشادي، الذي قامت به الأمانة لعدد من المحددات، كون الأحساء إقليما ذا طبيعة خاصة ومميزة عن باقي مناطق المملكة، إذ تجتمع في المنطقة محاور قوة وجذب تنموية «زراعي، سياحي، اقتصادي» مما يمكنها في امتلاك مقومات النجاح.

وأضاف المهندس الملحم: إن تخصيص الأرض الزراعية، التي يتم العمل عليها مع الجهات المعنية في تسليمها، يعتبر إسهاما في المحافظة على الرقعة الخضراء في الواحة، ووقف التمدد العمراني نحو المناطق الزراعية، باعتبار الأحساء أكبر واحة زراعية على مستوى العالم بمساحة 55000 هكتار، وتنتج 120 ألف طن سنوياً من التمور، ومسجلة ضمن التراث العالمي في اليونسكو، وما يتطلب ذلك من الحفاظ على هويتها الزراعية والأثرية.

وشدد على اقتراح إيقاف ومنع التمدد نحو المناطق الزراعية، وفق دراسات قامت بها الأمانة تؤكد ضرورة ذلك، وأبان: «تم حصر أهم التعديات على الأراضي الزراعية بالأحساء وتركّزت في الأنشطة الترفيهية بنسبة 51%، الأنشطة التجارية ونسبتها 26%، الأنشطة الصناعية بنسبة 23%، حيث وصل إجمالي عدد أنشطة داخل الواحة 1186 نشاطاً.