شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة إنارة 10 شوارع رئيسية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أجرى فرع إدارة الطرق بالمنطقة الشرقية أعمال صيانة شبكات إنارة الطرق في أكثر من 10 شوارع رئيسية وذلك بتركيب محطات ثانوية ومحولات كهربائية، بالإضافة إلى صيانة وتركيب أكثر من 5500 عمود ووحدة، خلال الفترة الماضية.

وقال مدير فرع إدارة الطرق بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي: تم إجراء أعمال الصيانة على عدد من الطرق الهامة بالمنطقة، مشيرا إلى تركيب وحدات إنارة بعدد 315 وحدة بطريق الأمير محمد بن فهد، وعدد 114 وحدة بدورانات طريق الأمير محمد بن فهد مع الميناء وتركيب محطة ثانوية 250 ك.ف.ا، لافتا إلى تغيير إضاءة مجمع الكباري بالظهران بالكامل.

وأضاف إنه تركيب وحدات إنارة بدورانات بقيق بعدد 105 وحدات بطريق بقيق- الميناء فيما تم تركيب 89 وحدة على القاعدة الجوية.

وبين أنه تم تركيب وحدات إنارة 1000 واط بعدد 568 وحدة بطريق الدمام- الخبر، فيما تم تركيب أعمدة فايبر جلاس ارتفاع 14م على طريق شاطئ نصف القمر «الهاف مون» بعدد 230 عمودا، ووحدات إنارة 400 واط بالهاف مون، و460 وحدة، ومحول كهربائي 75 ك.ف.ا.

ولفت إلى تركيب أعمده 14م بطريق القشلة بعدد 28 عمودا، بالإضافة الى وحدات إنارة 400 واط بعدد 48 وحدة، و500 وحدة إنارة 600 واط. مشيرا إلى تركيب وحدات إنارة 400 واط بعدد 610 وحدة، وتركيب محطة 150 ك.ف.ا في طريق الثقبة، مبينا أن طرقا بمحافظة الأحساء وأسفل جسر العيون تم بها تركيب وحدات إنارة 400 واط بعدد 74 وحدة، وأسفل الكباري 20 وحدة.

وأضاف إن أعمال الصيانة على طريق الظهران الجبيل تأتي بحسب المبالغ المالية المتوافرة للمنطقة بما يضمن التوزيع العادل للإصلاحات على كامل الشبكة، لافتا إلى تركيب عدد «2» محطة ثانوية مجمعة قدرة 150 «ك.ف.أ» لتعزيز مستوى الإنارة الحالية وتقليل احتمالات الإطفاءات، بالإضافة إلى تركيب عدد «2» محول قدرة 150 «ك.ف.أ» لرفع كفاءة بعض المحطات القائمة، وتم تغيير أكثر من 2000 لمبة ضمن أعمال الصيانة على الطريق. مبينا أن طريق الظهران الجبيل يعتبر من الطرق الرئيسية بالمنطقة الشرقية ويشهد كثافة مرورية عالية كونه يربط مدينة الجبيل بحاضرة الدمام، ولأهمية أعمال الإنارة بالطرق التي تساهم بشكل كبير في رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل معدل الحوادث فإنه يوجد عقد متخصص لصيانة الأعمال الكهربائية على الطرق بالإضافة إلى مشاريع التنفيذ المختلفة لزيادة عدد الطرق المنارة.