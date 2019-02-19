شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يبحث الموضوعات المشتركة مع القنصل الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران راتشنا كورهونن.

ورحب سموه بالقنصل العام الأمريكي، منوهاً بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.