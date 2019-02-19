شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يفتتح منتدى ريادة الأعمال بجامعة الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل
واطلع سموه عقب افتتاحه المنتدى، على معرض المشاريع الريادية واستمع إلى شرح من رواد الأعمال الوطنيين حول أفكارهم التي تم تطويرها في معهد ريادة الأعمال بالجامعة، كما كرّم سموه الشركات الداعمة للمنتدى.
رسالة الجامعة
وشكر مدير الجامعة د.سهل عبدالجواد، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته المنتدى وتشريفه حفل افتتاحه في تأكيد جديد على تقدير رسالة الجامعة، والدعم المستمر لأنشطتها وفعالياتها، والحرص الدائم على مساندة جهودها في مسيرة التنمية الوطنية بوجه عام وفي مجال ريادة الأعمال ونشر ثقافة التفكير الريادي بين طلابها على نحو خاص.
وقال نائب رئيس وحدة التطوير المحلي والأعمال بشركة سابك: إن منتدى ريادة الأعمال السادس في هذه الجامعة الرائدة وما يصنعه هذا الحدث من تراكم معرفي ولقاءات بناءة سيكون من شأنها الانتقال بريادة الأعمال في وطننا الحبيب إلى مستويات أعلى من التأثير الإيجابي على اقتصاد المستقبل.
حلقات نقاش
ويتضمن المنتدى، الذي يتمحور حول أهمية ريادة الأعمال في دعم المحتوى المحلي في ضوء رؤية 2030، عددا من المحاضرات وحلقات النقاش التفاعلية ستجمع رواد أعمال وطنيين وصناع قرار في مجال ريادة الأعمال بالإضافة إلى المستثمرين، كما يقام على هامش المنتدى معرض مصاحب يتضمن المشاريع الريادية التي نشأت في معهد الريادة في الأعمال بالجامعة بمراحلها المختلفة ابتداء من الفكرة المبتكرة ومرورا بتطوير نموذج وخطة العمل ومن ثم الوصول إلى المشروع الريادي المتكامل.
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