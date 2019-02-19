رئيس تحرير الوطن الهندية لـ«الخليج 365»: تعاون إستراتيجي لمحاربة الإرهاب

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جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور) أكد رئيس تحرير صحيفة الوطن الهندية بهاء الدين النقشبندي عمق العلاقات

أكد رئيس تحرير صحيفة الوطن الهندية بهاء الدين النقشبندي عمق العلاقات السعودية الهندية، ووصفها بأنها قوية وراسخة، تعود إلى قرون عدة ماضية من المصالح المتبادلة والمشتركة، وتأكدت في الوقت الراهن بفضل القيادة الاستثنائية لكلا البلدين والحرص على تطويرها والسير بها نحو تعاون إستراتيجي أشد قوة ومتانة، خصوصا في مكافحة الإرهاب، والعمل المشترك من أجل ترسيخ السلام العالمي. ورحب النقشبندي في حديثه لـ«الخليج 365» بزيارة ولي العهد إلى الهند، مؤكداً أنها ستكون معلما بارزا ومبهرا في العلاقات الثنائية بين البلدين، وستضمن نموا كبيرا على الأصعدة كافة في مختلف المجالات، لافتا إلى أنها تأتي ضمن الجهود المبذولة لتنسيق المواقف على الساحة الدولية. وبين أن زيارة ولي العهد تكتسب أهمية كبيرة وسيكون لها تأثير إيجابي وفعال في الهند على المستويين الرسمي والشعبي، مشيرا إلى ما يكنه مسلمو الهند من المحبة والتقدير للمملكة وقيادتها، لدورها الريادي في ترسيخ الوسطية والاعتدال والمنهج السليم ومحاربة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية والعنف، واهتمامها بقضايا الإسلام والمسلمين. وتطرق النقشبندي إلى ما لمسه من كرم الضيافة خلال زيارته للمملكة، وما توفره السعودية لـ 3 ملايين هندي يعيشون على أرضها.

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