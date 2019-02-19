شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة»: رفع 6 بلاغات للملك.. و 702 لأمن الدولة والنيابة و«الرقابة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، 15591 بلاغا خلال العام الماضي 2018 (39/‏1440)، بنسبة ارتفاع بلغت 50% عن العام الذي سبقه (2017)، الذي تلقت خلاله 10402 بلاغ.

وأعلنت نزاهة أن 54% من البلاغات (8570 بلاغا) اتضح أنها غير مشمولة باختصاصاتها، إذ تم حفظ 90.65% من تلك البلاغات، وأحيلت البقية إلى جهات الاختصاص، بواقع (5.91% لهيئة الرقابة والتحقيق، و0.14% لرئاسة أمن الدولة، و1.31% لديوان المراقبة العامة، و0.07% للنيابة العامة، و0.82% للجهات الخدمية وأخرى)، لافتة إلى أن هناك 1.1% بلاغ ما زالت تحت الدراسة.

وأكدت نزاهة أن البلاغات المشمولة باختصاصها بلغت نسبتها 46% (7421 بلاغا)، 59% منها (نحو 4378 بلاغا) تم استكمال بحثها، فيما لا زالت هناك 19.87% (1447 بلاغا) تحت الدراسة، وأحيلت النسبة المتبقية إلى الجهات المختصة، منها 0.09% (نحو 6 موضوعات) رفعت إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، و4.4% (نحو 362 بلاغا) أحيلت إلى هيئة الرقابة والتحقيق، و3.37% (نحو 244 بلاغا) إلى رئاسة أمن الدولة، و1.1% (نحو 81 بلاغا) إلى ديوان المراقبة العامة، و1.3% (نحو 96 بلاغا) إلى النيابة العامة، و0.06% (نحو 4 بلاغات) إلى وزارة العدل، و10.8% (نحو 801 بلاغ) إلى الجهات الخدمية وأخرى.

وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لتصنيف البلاغات المشمولة باختصاصاتها، فإن الغالبية منها 74.3% مصنفة فسادا ماليا أو إداريا (28.9% منها سوء الاستعمال الإداري، و17.6% اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام، و15.9% استغلال نفوذ الوظيفة، 14.1% التعدي على الأراضي الحكومية، 4.4% استغلال العقود، 5.9% رشوة، 9.4% تزوير). ويأتي ثانيا في التصنيف بنسبة 19.9% القصور في الخدمات، ثم 4.5% قصور في المشاريع، 0.9% قصور في الأنظمة أو إجراءات العمل، و0.4% (نحو 29 بلاغا) طلب حماية المبلغين. وحول وسائل التبليغ، حل تطبيق «نزاهة» على الأجهزة الذكية، أكثر وسيلة لتلقي تلك البلاغات بنسبة 29%، ثم موقع «نزاهة» الإلكتروني بنسبة 23.6%، والحضور الشخصي بنسبة بلغت 19.2%، فيما جاءت البرقية الهاتفية كأقل الوسائل بـ 1.5%.

وبينت «نزاهة» أن إعلانها عن تلك الإحصاءات يأتي انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة 2030، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، من خلال القنوات التي وفرتها الهيئة لاستقبال البلاغات، وهي «خدمة البلاغات» في الموقع الإلكتروني للهيئة، أو عن طريق تطبيق «نزاهة» على أجهزة الاتصال الذكية، أو فاكس الهيئة رقم 0112645555، أو البريد، أو البرقية، أو بالحضور الشخصي لمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض أو الفروع في مناطق المملكة، مع إمكان تلقي الاستفسارات عبر الهاتف المجاني للهيئة 19991. وشكرت «نزاهة» كل من يتعاون معها من المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، ووسائل الإعلام، والجهات التي تتعاون معها لتحقيق أهداف الهيئة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى أشكاله وصوره لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.