، فيديو مرعب.. تفاصيل قصة مأساوية لرجل حاول إلقاء زوجته من شرفة الطابق الثالث ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الواقعة الثانية من نوعها بمصر بعد انتشار مقطع سيدة تدفع ابنها من نافذة البيت

بعد انتشار مقطع فيديو "مرعب" على وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت تقارير صحفية مصرية جانبًا من قصة مأساوية لرجل حاول إلقاء زوجته من شرفة الطابق الثالث بمنزل في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

وتفصيلاً، ذكر موقع "مصراوي"، أن الخلافات بين الاثنين وصلت ذروتها، أمس الاثنين، مما دفع الزوج إلى محاولة إلقاء زوجته من الشرفة، لكن لحسن الحظ نجحت الأخيرة في التشبث بالسور.

وتظهر لقطات الفيديو السيدة وهي معلقة على حافة الشرفة، بينما أنقذها مجموعة من الرجال من السقوط وساعدوها على العودة مرة أخرى إلى داخل الشرفة.

ونقل "مصراوي" عن شاهد عيان قوله إن خلافًا وقع بين الزوجين بسبب مصروفات المنزل، مما دفع الزوج لإلقاء زوجته من الشرفة بالطابق الثاني، على الرغم من مرور أشهر قليلة على عرسهما.

وكشف الموقع نقلاً عن مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن قسم الهرم لم يتلق أي بلاغ بشأن الواقعة، مشيرًا إلى أنه "جارٍ فحص الفيديو من قِبل الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة".

والواقعة هي الثانية من نوعها في غضون أسابيع في مصر المتعلقة بشخص في موقع خطير، بعدما دفعت سيدة بابنها من نافذة إلى شرفة البيت بعدما نسيت مفتاحه بالداخل.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مخيفة للطفل معلقًا بين النافذة والشرفة، وهو يتوسل إلى أمه لكي تعفيه من المهمة المميتة.