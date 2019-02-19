، طقس غير مستقر بـ"الجوف" والمدارس توصي: اهتموا باللباس الثقيل لأبنائكم ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد تنبه من انخفاض الحرارة متوقعة تكوّن الصقيع خلال الصباح الباكر

شهدت منطقة الجوف هطولاً للأمطار المتوسطة والخفيفة، فيما تساقطت حبات البرد والثلوج على أجزاء منها.

ونبهت هيئة الأرصاد من انخفاض بدرجات الحرارة حيث لا يستبعد تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر، كما تتدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوصت بعض من مدارس الجوف أولياء الأمور بتدفئة أبنائهم وحثهم على الالتزام بلبس الملابس الثقيلة؛ حفاظًا على صحتهم بسبب انخفاض درجات الحرارة.