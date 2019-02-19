أهدى وفدٌ برئاسة رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني، اليوم (الإثنين)، بندقية مطلية بالذهب لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى صورة شخصية (بورتريه) له.
وقدّم الوفد، بحسب وسائل إعلام باكستانية، الهدية في مقر إقامة الأمير محمد بن سلمان في إسلام آباد، عندما التقى برئيس مجلس الشيوخ يرافقه رؤساء الكتل البرلمانية وعددٌ من أعضاء المجلس، حيث استعرضوا أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وباكستان.
يُذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر باكستان اليوم عقب زيارة بدأها أمس الأحد، وشهدت إجراء مباحثات مهمة بين البلدين الصديقين، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: ولي العهد يتلقى هدية بندقية مطلية بالذهب وصورة شخصية في ختام زيارته لباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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