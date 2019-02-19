الرئيس الإيراني يتألم من العقوبات الاقتصادية على بلاده ويعلق: الظروف اليوم ليست عادية

اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين بوطأة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وقال “الحرب الاقتصادية أصعب من الحرب العسكرية”.

وقال روحاني خلال كلمة له خلال إطلاق المرحلة الثالثة من مصفاة نفطية في غرب بندر عباس جنوبي البلاد: “الحرب الاقتصادية أصعب من الحرب العسكرية”، بحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.

وتابع قائلا: “لن ننجح في حربنا الاقتصادية أو العسكرية إذا لم نتلق الدعم”.

وشدد روحاني: “الظروف اليوم ليست عادية ونحن نمر بظروف حرب”.

وفي نوفمبر الماضي، دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران حيز التنفيذ، والتي طالت قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

كما تهدف الإدارة الأميركية للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.