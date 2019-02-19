صورة نادرة للملك سعود يؤم 150 ألف مصلي في باكستان

كشفت صورة نادرة، الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – وهو يؤم 150 ألف من المصلين في باكستان عام ١٣٧٣هـ / ١٩٥٤م.
ويأتي نشر الصورة، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لباكستان، إذ لقيت الزيارة ترحيب شعبي ودبلوماسي كبير، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.
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