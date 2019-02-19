رابط الاستعلام: الضمان الاجتماعي المقطوعة عنهم المساعدات

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، يوم الإثنين، برنامج المساعدات المقطوعة لفئات محدودي الدخل، وهو برنامج مساعدات مالية تقدمها وزارة العمل للأسر التي تحتاج للمال، ويعتبر برنامج المساعدة المقطوعة أحد أنواع الدعم النقدي للعائلات السعودية.

رابط الاستعلام من هنا

وخصصت وزارة العمل رابط رسمي عبر موقعها ، يمكن من خلاله الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وسيتمكن المستفيدون من الضمان الاجتماعي الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بكل سهولة ويسر، وذلك عبر الدخول للرابط وكتابة رقم السجل المدني الخاص به في الخانة المخصصة داخل الموقع.

يشار إلى أنه قد بلغ عدد مرات الاستعلام عن المساعدات المقطوعة خلال الشهر الماضي 462,968 مرة، ولم تصدر حتى اللحظة احصائية خاصة بهذا الشهر. وفق "هي"