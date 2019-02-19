تفاصيل وفاة عبد الله بن فيصل بن تركي

أعلن الديوان الملكي السعودي، الليلة، وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز، البالغ من العمر 63 عاما.

ونعى الأمير عدد كبير من أبناء الأسرة الحاكمة وبناتها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الصلاة على روح الأمير ستكون غدا عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وترأس نادي الأهلي السعودي أكثر من مرة وهو عضو شرف بارز ورئيس سابق لهيئة أعضاء الشرف ووالدته الأميرة جوزاء بنت محمد بن غضبان بن ثامر الوجعان من شمر والتي لم تنجب غيره.

والأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول آل سعود الابن الثاني للأمير فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود ولد بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية عام 1945.