إطلاق اسم الأمير سعود بن محمد بن مقرن على الطريق الدائري الثاني الجنوبي بالرياض

صدرت موافقة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، على تسمية "الطريق الدائري الثاني الجنوبي» بمدينة الرياض، طريقَ الأمير سعود بن محمد بن مقرن بن محمد.

ويأتي هذا القرار جريًا على ما درجت عليه المملكة من الاحتفاء بشخصياتها التاريخية وأعلامها؛ وذلك بإطلاق أسمائهم على الطرق الكبرى والشوارع الرئيسية في المدن، تكريمًا لهم وتقديرًا لمكانتهم، وتخليدًا لذكراهم أمام الأجيال الناشئة.

ويمتد الطريق الدائري الثاني الجنوبي، من طريق الخرج شرقًا إلى طريق جدة السريع غربًا بطول 41 كيلومترًا، ويعد من أهم الطرق الحيوية ضمن خطة «شبكة الطرق المستقبلية بمدينة الرياض»، التي أقرتها هيئة تطوير مدينة الرياض ضمن «المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة»، وسيكون واحدًا من أهم الطرق السريعة التي تخدم الأحياء والمناطق الصناعية في جنوب المدينة، وتعزز الربط بين أجزائها الشرقية والغربية.