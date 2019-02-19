السعودية اليوم / الأرصاد تحذر من تدني مستوى الرؤية الأفقية على الباحة بسبب الضباب الكثيف



الباحة 13 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 18 فبراير 2019م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، صادرًا عن نظام الإنذار المبكر بالهيئة، يتمثل في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف، على منطقة الباحة يشمل مدينة الباحة، ومحافظات وبلجرشي، والمخواة، والأجزاء المجاورة، ويستمر حتى التاسعة صباحًا من يوم غد الثلاثاء.

ودعت الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الظاهرة.

// انتهى //

00:51ت م

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الباحة 13 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 18 فبراير 2019م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، صادرًا عن نظام الإنذار المبكر بالهيئة، يتمثل في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف، على منطقة الباحة يشمل مدينة الباحة، ومحافظات وبلجرشي، والمخواة، والأجزاء المجاورة، ويستمر حتى التاسعة صباحًا من يوم غد الثلاثاء.ودعت الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الظاهرة.// انتهى //00:51ت م0354

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