رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن...

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي "الأول" بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.