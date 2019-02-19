شكرا لقرائتكم انتحاري يفجر نفسه خلف الجامع الأزهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القاهرة

فجر انتحاري نفسه ناحية شارع الدرب الأحمر بعبوة ناسفة، بمنطقة الغورية خلف الجامع الأزهر بالقاهرة، بعد محاولة زرع العبوة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، أسفر الانفجار عن عدد من الإصابات أبرزهم لأمين شرطة في حالة خطرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفرضت أجهزة الأمن كردونًا وسياجًا حول المكان، فيما يقوم خبراء المفرقعات بتمشيط المكان بحثًا عن أي متفجرات أخرى.

كما انتقل رجال الحماية المدنية، بصحبة سيارات الإسعاف، وعدد من سيارات المطافئ إلى موقع الحادث.



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